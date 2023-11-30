Сообщается, что это произошло на аэродроме Долгинцево.

Аэродром «Долгинцево» под Кривым Рогом регулярно попадает под удары ВС РФ, но учитывая, что особого выбора у ВСУ, где располагать остатки авиации, нет, то самолёты продолжают размещать именно на этом аэродроме. Куда сегодня, как сообщают военкоры, прилетел дрон-камикадзе «Ланцет» большой дальности, уничтоживший штурмовик Су-25.

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Кадры поражения данной авиационной техники уже появились в Сети.

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На данном этапе трудно оценить масштаб разрушений, да и некоторые оптимисты со стороны Киева полагают, что «Ланцет» был израсходован на макет, якобы выставленный специально для «приманки», но проблема в том, что даже если это был макет, то его производство явно стоило дороже, чем выпуск «Ланцета», которые в России сейчас производятся в циклопических количествах.