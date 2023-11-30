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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины исключил «торг» территориями в обмен на вступление в НАТО
Конечно, исключил. Ведь Россия этого не допустит.

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В киевском руководстве разночтения происходящих сейчас событий — это привычное дело. Один говорит одно, другой — другое, и на одни и те же события в Киеве почему-то даются совершенно разные оценки и комментарии, как будто отсутствует централизованное управление и нет указания давать шаблонные ответы. Поэтому сегодня президент Украины Владимир Зеленский усомнился в возможности вступления страны в НАТО и заявил о сложности гипотетического «возвращения» территорий, в то время как глава МИД Дмитрий Кулеба повторил тезис из начала 2022 года о том, что отказываться от территорий ради членства в НАТО страна не станет.

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Хотя формально, конечно, эти заявления не противоречат друг другу напрямую, но проблема для Киева заключается в том, что в НАТО не принимают страны с территориальными спорами, поскольку это может привести к вооружённому конфликту в будущем, в котором самому Североатлантическому альянсу придётся принимать участие. А воевать с Россией в НАТО очень сильно не хотят (по причине страха, глядя на то, что происходит с Украиной), о чём неоднократно говорил и генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Тем не менее, Кулеба решает продолжать делать оторванные от реальности заявления о неготовности Киева к компромиссам. В целом в экспертной среде начинает набирать популярность мнение о том, что судьба Украины будет решаться без её непосредственного участия: вектор движения данного конфликта предельно очевиден, и с каждым днём понимающих это становится больше. Наконец, надо понимать, для России членство Украины в НАТО неприемлемо ни в какой форме, и именно Москва будет решать, на каких условиях завершать конфликт.

#нато #психиатрия
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