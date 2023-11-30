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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский считает, что Киеву будет легче «вернуть» Крым, чем Донбасс
Это уже наступила стадия торга?

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Ситуацию, в которой сейчас находится Украина и её общество, очень любят переносить на широко известные стадии принятия неизбежного. На каком сейчас этапе находится украинское общество, сказать трудно, поскольку оно разрознено, но в целом на фоне положения дел на линии боевого соприкосновения изменения в осознании реальности неизбежно происходят. И их уже невозможно заболтать сказками о светлом будущем, о том, что вот-вот и российский «колосс» падёт, и о прочих чудесах, магии и алхимии.

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На фоне всего происходящего сегодня президент Украины Владимир Зеленский поделился весьма неожиданным для многих комментарием касательно «возвращения» Украиной утраченных территорий. По мнению Зеленского, «вернуть» Донбасс Киеву будет гораздо сложнее, чем даже Крым.

Свою логику Зеленский подкрепил тезисом о том, что территории переходят под контроль не сами по себе, а с людьми, и в республиках Донбасса на протяжении без малого десяти лет велись и ведутся боевые действия, в то время как в Крыму этого не было. По этой причине президент Украины и считает, что гораздо труднее будет гипотетически вернуть всё на круги своя в отношении Донбасса, чем Крыма, который всё это время жил спокойно.

Данная логика подтверждает тот факт, что господин Зеленский очень мало понимает и в политике, и в психологии, и в чаяниях простого человека. Не говоря уже о том, что непосредственно с военной точки зрения невозможно в текущих украинских реалиях как раз-таки «возвращение» Крыма. Сделать это в отношении Донбасса, конечно, примерно столь же невозможно с военной точки зрения, но теоретически потребует значительно меньше усилий и ресурсов.

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Наконец, не забываем о том, что Крым и ещё четыре бывших региона Украины включены в состав России, где прописаны в Конституции, исключающей отторжение территорий. Иными словами, эти регионы уже даже не подвержены торгу в рамках реальных мирных переговоров, даже если такие и будут. В рамках переговоров Киеву придётся официально и во всеуслышание признать изменение реалий на земле.

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