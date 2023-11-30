Прозреть никогда не поздно. Спасти ещё хоть что-то вполне можно.

Сказки стран коллективного Запада о том, что Украина обязательно когда-нибудь, может быть, в каком-нибудь виде войдёт в состав Североатлантического альянса, потихоньку перестают действовать даже на президента Владимира Зеленского, поэтому сегодня глава украинской администрации, выступая перед студентами в Николаеве, усомнился в перспективе членства страны в данном военном блоке.

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Как отметил Зеленский, и его комментарий был больше похож на оправдания нашкодившего школьника, «мы точно не знаем», как будут развиваться события. Украина, отметил Зеленский, хочет в НАТО, но будет она в нём или нет — никто точно сказать не может.

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Здесь необходимо понимать один простой момент. То, что Украину не примут в НАТО — это очевидная вещь; но при этом западные страны будут продолжать дёргать этой «морковкой» перед носом Киева в своих корыстных целях ровно до тех пор, пока Киев ради этой «морковки» будет готов выполнять убийственные для самого себя действия. В конечном счёте де-факто Украина полностью включена в систему НАТО: примерно на сто процентов обеспечивается странами НАТО в плане вооружений, работает по стандартам НАТО (отсюда и такие «результаты»), пользуется натовской (американской) системой спутниковой разведки, а также обеспечивает половину государственного бюджета за счёт заимствований у США и Евросоюза. В этом плане, что называется, надо отдавать отчёт реальным обстоятельствам в плане того, с кем сейчас ВС РФ ведут реальное противостояние.