И в самом деле: о чём говорить с недоговороспособной американской стороной?

С четверга по пятницу — с 30 ноября по 1 декабря — в Северной Македонии пройдёт саммит глав министерств иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Так уж сложилось, что по какой-то причине в эту организацию входят и США, и Россия, в связи с чем у журналистов возник вопрос: не собираются ли главы внешнеполитических ведомств двух государств встретиться на полях данного саммита.

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Ответ на этот вопрос дал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, такой встречи не будет: её не запрашивала ни американская, ни российская сторона, и запрашивать не будет.

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Очевидно, что на данном этапе разговаривать представителям РФ и США попросту не о чем: реальных предложений по разрешению украинского кризиса Вашингтон не делает, пытаясь, по сути, лишь заморозить текущий конфликт с целью повторного нашпиговывания Киева оружием и деньгами. Отрадно видеть, что в МИД РФ это понимают.