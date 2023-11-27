Радует, что понимание этой прописной истины в российской власти имеется. Особенно после Минских-то соглашений.

Политические договоры со странами коллективного Запада работают в двух случаях. Первый: когда во главе этих западных стран стоят сильные личности, изучавшие в высших учебных заведениях управление рисками, и способные исполнять свою часть договора во имя сохранности собственных же государств. Второй: когда на шею западной стороны договора давит сапог, который в случае неисполнения взятых обязательств будет это давление усиливать. К сожалению, такова реальность.

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И, по всей видимости, её в российском политическом руководстве осознали. Поэтому когда сегодня глава МИД России Сергей Лавров выступил на форуме «Примаковские чтения», он прокомментировал всё чаще звучащие на Западе предложения о заморозке украинского конфликта. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, за предложениями Запада по заморозке этого кризиса скрывается желание «закончить втихаря, по-хитрому», чтобы по аналогии с Минскими соглашениями выиграть время и снова вооружить Киев для продолжения своей антироссийской кампании.

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Проще говоря, в МИД России понимают, что конфликт на Украине должен закончиться полным и безоговорочным выполнением всех требований России. Ничего меньше, учитывая, сколько уже лишнего было сказано (а главное — сделано) как в Киеве, так и в западных столицах, уже попросту не «прокатит». И здесь необходимо понимать, что переговоры, скорее всего, будут вестись уже с Вашингтоном, а темой станет реорганизация архитектуры безопасности в Европе. И вряд ли саму Европу, не говоря уже про Украину, на эти переговоры пригласят. Потому что зачем?