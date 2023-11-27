У МИД РФ впереди ещё много работы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня принял участие в форуме «Примаковские чтения», где поделился, скорее всего, разделяемыми во всей российской власти комментариями на многие важные темы. В частности, Лавров дал свою оценку западным предложениям о заморозке украинского конфликта, а также предположил, какое будущее ждёт незаконный антироссийский санкционный режим стран коллективного Запада.

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По словам Лаврова, он уверен, что большинство антироссийских введённых Западом санкций сохранятся и после окончания конфликта на Украине. В связи с этим Лавров назвал необходимостью России самостоятельно производить всю необходимую ей продукцию, дабы в будущем не пострадать от «нового каприза Запада».

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И хотя в целом прогноз Лаврова реалистичен, но решать вопросы дальнейшего сосуществования России и Запада после окончания украинского кризиса — это прямая задача МИД РФ. И именно МИД РФ должен будет выбивать максимально выгодные России условия окончания украинского конфликта. В том числе поднимать тему снятия всех незаконных санкций (рестрикций). Не потому что Россия от этих санкций страдает и просит их снять (этого, конечно, не происходит, потому что большая часть мира как раз гласно или негласно поддерживают Москву в её действиях), а хотя бы в целях здоровой конкуренции, которая обязательно нужна будет российским производителям, если стоит задача выпуска качественной и современной продукции.