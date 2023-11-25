Потому что свято место пусто не бывает. Никогда.

Последние годы товарооборот между Россией и Турцией уверенно рос, однако с 2022 года этому процессу, по предельно понятным причинам, было придано взрывное ускорение. В прошлом году товарооборот между двумя государствами вырос почти вдвое, а за десять месяцев года текущего — с января по октябрь включительно — ещё примерно в полтора раза, а если конкретно, то на 49,8 %. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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Согласно комментарию Новака, в 2022 году Турция была вторым внешнеторговым партнёром по объёму товарооборота. Какое место Турция занимает в этом году, не уточняется, но, учитывая, что закупки по параллельному импорту не снижались, а только наоборот — увеличивались — логично предположить, что положение как минимум сохранилось.

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Также сегодня стало известно, что РФ и Турция активно увеличивают долю товарооборота в национальных валютах, тем самым постепенно вышибая доллар и евро из расчётов, в которых эти резервные валюты в принципе не должны участвовать.