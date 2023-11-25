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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новак: Россия и Турция увеличивают товарооборот в национальных валютах
Дело важное, дело нужное, но вопрос: постоянно обесценивающаяся лира России зачем?

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Если всего несколько лет назад дедолларизация звучала как своеобразное заклинание, то сегодня это процесс, уже поставленный на поток. Например, сегодня Россия и Китай уже на 95 % ведут торговлю в национальных валютах, и данный тренд становится всё активнее в государствах-членах БРИКС, которых с начала следующего года станет в два раза больше.

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Не отстаёт и российско-турецкий товарооборот. Согласно комментарию вице-премьера России Александра Новака по итогам заседания межправительственной комиссии двух государств, доля расчётов в национальных валютах между РФ и Турцией растёт. Сколь сильно она растёт и какую долю занимает на сегодняшний день, не уточняется.

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Здесь необходимо понимать несколько вещей. Турции необходимы российские энергоресурсы, системы вооружений, атомная энергетика, а в перспективе, возможно, и российские гражданские самолёты. Россия закупает в Турции значительную часть «санкционки», которую производители продолжают с большим удовольствием продавать якобы Анкаре, при этом понимая, куда на самом деле идут эти поставки. Вопрос лишь в том, что Россия будет делать с постоянно и, кажется, безвозвратно обесценивающимися турецкими лирами. Купить на них с каждым днём можно всё меньше. Впрочем, в большой политике подобными сиюминутными с государственной точки зрения проблемами можно и поступиться.

#финансы #экономика #турция #дедолларизация
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