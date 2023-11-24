Ишь как вцепились. И ведь мнение немецкого избирателя нынешних немецких функционеров не волнует. Но это пока.

Если кто-то по какой-то причине сомневается в том, что ВС РФ регулярно и успешно выбивают доставшиеся Украине как в наследство от СССР/России, так и переданные западными спонсорами системы противовоздушной обороны, то достаточно посмотреть, как судорожно ключевые поставщики вооружений Киеву латают дыры в средствах защиты от ударов с воздуха. Так, на днях Германия, которая, на минуточку, является вторым после США по объёму поставленной на Украину военной техники государством, чем, скорее всего, на очень долгие годы испортила себе нужные в первую очередь ей самой отношения с РФ, заявила, что поставит Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T.

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Но этого в Берлине посчитали недостаточным, поэтому сегодня посол Германии на Украине Мартин Егер заявил, что зимой в стране будет развёрнута дополнительная батарея ЗРК Patriot американского производства. Скорее всего, речь идёт об одной из тех батарей Patriot, которые Германия в этом году активно возвращала из Польши. По сути, сейчас Берлин «отрывает от себя» в пользу Украины.

В качестве предлога, под которым следует продолжать компенсировать потери украинских ПВО, господин Егер назвал факт приближения зимы, под которым, надо понимать, подразумевает возможное возобновление нанесения ВС РФ ракетных ударов по остаткам украинской энергосистеме. Данным возможным развитием событий в Киеве уже всем прожужжали все уши, не уточняя, зачем России это нужно делать, а если нужно, то почему этого не было сделано ещё прошлой осенью. Впрочем, логика — это, к сожалению, конёк тех, кто принимают решения с «той стороны».

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Между тем в Германии в обществе заметно меняются настроения касательно действий немецкого руководства в отношении Украины и России. Популярность набирает оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», и теперь заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что её не волнует мнение избирателей, и делать она будет то, что считает нужным, начинают терять былой лоск.