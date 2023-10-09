Случилось что-то, может? Санкции, например? Отрезание себя от гигантского платёжеспособного рынка, например?

Как и следовало ожидать, когда в так называемой развитой экономике встаёт вопрос между какими-то геополитическими интрижками, в которые Германию насильно втягивают по причине полного отсутствия у неё государственного суверенитета, и высоким уровнем жизни, рядовой немец выберет отнюдь не первое. И на дальнейших выборах также будет отдавать предпочтение отнюдь не тем, кто за счёт простого народа, который всегда хотел и продолжает хотеть жить в мире, согласии и в достатке, решает какие-то фантастические и абсолютно нереализуемые геополитические задачи.

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Собственно, последствия проводимой канцлером Германии Олафом Шольцем политики и того, как среднестатистические немцы к ней относятся, отлично видны по результатам выборов во всё большем количестве немецких федеральных земель. В данном случае речь идёт о выборах в местные парламенты Гессена и Баварии.

Так, в Гессене Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), выходцем из которой является Олаф Шольц, набрала всего 15,1 % голосов, что является для неё очередным абсолютным антирекордом в данном субъекте федерации. В Баварии ситуация примерно похожая: 14,8 % голосов.

В обоих случаях с большим отрывом победу одержал Христианско-демократический союз (ХДС) — партия экс-канцлера Ангелы Меркель — на пятки которой наступает с каждым днём набирающая всё большую популярность партия «Альтернатива для Германии».

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Удивительно во всей этой истории то, что у СДПГ и «Зелёных», которые и довели Германию до ручки, коей стало официальное признание в стране технической рецессии без позитивных перспектив даже в долгосрочном формате, суммарно насчитывается примерно 30 % поддержки среди населения. А это, согласитесь, крайне много, учитывая то положение, в котором сегодня обнаруживает себя ФРГ.