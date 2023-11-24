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С прошлого года венец российской истребительной авиации — самолёт пятого поколения Су-57 — производится серийно. Как следствие, ВКС России регулярно получают новые партии данной авиационной техники. Поставки Су-57, по понятным причинам, происходят значительно реже, чем тех же Су-35С: в последний раз госкорпорация «Ростех» сообщала о поставках Су-57 в сентябре текущего года. Следующая же партия будет передана до конца текущего календарного года, о чём сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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Согласно общеизвестным данным, Су-57 применяются в зоне специальной военной операции ещё с прошлого года и, согласно комментарию тогдашнего командующего объединённой группировкой войск в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина, показывают себя отлично.
Кадров с участием Су-57 в боевых действиях на Украине мы так ни разу и не видели, поэтому остаётся только верить военному командованию на слово.