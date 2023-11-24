Но сколько самолётов включено в партию, как всегда не уточняется, хотя это важно.

Не секрет, что российский оборонно-промышленный комплекс в этом году был выведен на полную мощность, и одним из наиболее наглядных фактов, свидетельствующих об этом процессе, является регулярная передача авиационными заводами всё новых и новых партий боевых самолётов различных классов в ведение Минобороны России. Сегодня о том, что очередная партия истребителей Су-35С отправилась с завода в Комсомольске-на-Амуре к месту дислокации, сообщила госкорпорация «Ростех».

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В этом году это уже пятая партия свежевыпущенных истребителей Су-35С, переданных ВКС России. Сколько конкретно самолётов входят в одну партию, не уточняется, но даже если взять «по минимуму» — две единицы — то мы имеем десяток самолётов конкретной модели. Что, конечно, немного, но и данный самолёт по своей сложности, науко- и ресурсоёмкости в целом далеко не «кукурузник».

Согласно комментарию генерального директора входящей в состав «Ростеха» Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, перед нами завершающая в этом году партия Су-35С, переданных в войска.

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Су-35С принадлежит к условному поколению «4++», то есть по своим техническим характеристикам данный истребитель во всём, за исключением мало что решающей в современных конфликтах малозаметности, соответствует пятому поколению. По сути, данный истребитель — второй по «навороченности» в российских ВКС после Су-57. Су-35С активно применяются в зоне специальной военной операции, где, согласно заявлениям украинских же военных, на несколько голов превосходит весь доставшийся Киеву в наследство от СССР/России парк авиационной техники, включая Су-27 и МиГ-29.