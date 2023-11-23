Это у него «усложнённая» такая обстановка.

Последнее время главком ВСУ Валерий Залужный занимает некую усреднённую позицию между «правдорубом» и «сказочником». Именно по этой причине главком украинских вооружённых сил предпочитает заявлять о некоем «тупике», в который зашли боевые действия, а также рапортовать о том, что ситуация в целом под контролем. Так, приняв участие в заседании контактной группы в рамках формата «Рамштайн» Залужный постарался заверить спонсоров Киева в том, что Украина контролирует события на линии боевого соприкосновения, о чём лично сообщил в Telegram-канале.

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По словам Залужного, он проинформировал партнёров о ситуации на поле боя, доложил о якобы известных ему ближайших планах ВС РФ, а также о текущих действиях и угрозах, исходящих со стороны российской армии. Дополнительно главком ВСУ поблагодарил западные страны за выделенные на днях пакеты военной «помощи», в состав которых в основном входят системы ПВО и боеприпасы к ним.

Трудно сказать, о каком контроле ситуации говорит Залужный, однако всего пару недель назад в нашумевшей статье для издания The Economist главком ВСУ по сути признал, что боевые действия на Украине имеют все признаки конфликта на истощение, и в такого рода конфликте у России имеется тотальное преимущество во всех сферах.

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Сейчас Украина полностью во всех без исключения аспектах зависит от западной поддержки, причём до такой степени, что уже даже президент Владимир Зеленский признаёт, что если краник западной помощи перекроется или же запасы «воды» в нём иссякнут, то ВСУ придётся отступать. А вот как долго и докуда — это уже хороший вопрос.