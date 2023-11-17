Вот это да. Глядишь, через месяц ещё какую-нибудь неудобную, но неоспоримую реальность признает.

Несмотря на то, что формально Украина «независимое» государство, но на практике уровень её зависимости от коллективного Запада в плане государственного бюджета составляет примерно 50 %, а в плане военного оснащения армии приближается к 95—100 %. Понятно, что при таких условиях тот, кто за «девушку» платит, тот с ней и танцует. До некоторых пор, по крайней мере, публично, это было понятно всем, кроме президента Украины Владимира Зеленского. Теперь же Зеленский решил признать объективную реальность во всеуслышание.

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По словам украинского президента, сейчас основное внимание коллективного Запада сместилось с Украины на Ближний Восток, и Киеву становится сложнее выбивать из «партнёров» материальные и денежные средства на продолжение конфликта. Как справедливо отметил Зеленский, если западная помощь иссякнет, то вооружённым силам Украины придётся отступать.

Несмотря на то, что перед нами, по сути, вопрос существования Украины, ну или, по крайней мере, возможности изображения ею оказания сопротивления российской специальной военной операции, к сложившейся ситуации Зеленский относится философски: дескать, сокращение поставок вооружений — это жизнь, в которой все борются за выживание, и это нормально.

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Отметим, что сейчас США оказывают основную помощь Израилю в его антитеррористической операции в секторе Газа. Украина же, в теории, должна будет полностью рухнуть тяжёлым бременем на плечи Евросоюза. На практике же в Евросоюзе, как отмечают аналитики самого же ЕС, настала глубочайшая рецессия либо с околонулевым, либо и вовсе с отрицательным ростом валового внутреннего продукта. Лишних денег у ЕС нет, поэтому если Брюссель примет решение обеспечивать Украину в 2024 году, то делать он это будет за счёт средств, которые должны были пойти на внутриевропейские проекты. И сегодня всё больше европейцев такому сценарию отнюдь не рады, предпочитая избирать политиков из состава оппозиции. Понятно, что чем дальше, тем более яркой и заметной станет эта тенденция.