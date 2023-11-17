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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
Вот это да. Глядишь, через месяц ещё какую-нибудь неудобную, но неоспоримую реальность признает.

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Несмотря на то, что формально Украина «независимое» государство, но на практике уровень её зависимости от коллективного Запада в плане государственного бюджета составляет примерно 50 %, а в плане военного оснащения армии приближается к 95—100 %. Понятно, что при таких условиях тот, кто за «девушку» платит, тот с ней и танцует. До некоторых пор, по крайней мере, публично, это было понятно всем, кроме президента Украины Владимира Зеленского. Теперь же Зеленский решил признать объективную реальность во всеуслышание.

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По словам украинского президента, сейчас основное внимание коллективного Запада сместилось с Украины на Ближний Восток, и Киеву становится сложнее выбивать из «партнёров» материальные и денежные средства на продолжение конфликта. Как справедливо отметил Зеленский, если западная помощь иссякнет, то вооружённым силам Украины придётся отступать.

Несмотря на то, что перед нами, по сути, вопрос существования Украины, ну или, по крайней мере, возможности изображения ею оказания сопротивления российской специальной военной операции, к сложившейся ситуации Зеленский относится философски: дескать, сокращение поставок вооружений — это жизнь, в которой все борются за выживание, и это нормально.

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Отметим, что сейчас США оказывают основную помощь Израилю в его антитеррористической операции в секторе Газа. Украина же, в теории, должна будет полностью рухнуть тяжёлым бременем на плечи Евросоюза. На практике же в Евросоюзе, как отмечают аналитики самого же ЕС, настала глубочайшая рецессия либо с околонулевым, либо и вовсе с отрицательным ростом валового внутреннего продукта. Лишних денег у ЕС нет, поэтому если Брюссель примет решение обеспечивать Украину в 2024 году, то делать он это будет за счёт средств, которые должны были пойти на внутриевропейские проекты. И сегодня всё больше европейцев такому сценарию отнюдь не рады, предпочитая избирать политиков из состава оппозиции. Понятно, что чем дальше, тем более яркой и заметной станет эта тенденция.

#россия #украина #финансы #сша #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
3
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MrPegge
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Если похватать всех с улиц и забрить в армию, невзирая на пол возраст и здоровье, то, наверное, ничего у РФ не выйдет
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
Za9c
16:55
Золотые времена семёрки. Сам себе хозяин без предустановленного говна. Теперь для чистки мало зайти в компоненты винды, надо через консоль, потом реестр и всякие твикеры
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Джон Коннор
16:54
Крыса хитрожопая еврейская. Все майданы были подготовлены америкой. А когда ему стало угрожать свержение, он сразу на РФ начал спихивать. И конечно тупые майдауны поверят, хлопая в ладоши.
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
jsth
16:47
Т.е. по Зеленскому гибель личного состава видимо не является достаточным основанием для отступления, а недостаток западной помощи видимо является. Вот какого руководителя укры себе выбрали - народ, да...
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
glavhyilo
16:44
1800 сегодня зеля положил всушников в мясных штурмах.
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
Roditch
16:43
Карты по производительности примерно одинаковые.
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nonses84
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Циклон-Б
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