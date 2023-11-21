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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СНБО Украины жалуется, что Запад начинает предлагать Киеву переговоры с Москвой
Незадача: вечно оказывать сопротивление за чужой счёт не получится.

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Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прямо-таки расщедрился на «базу». Сначала заявил, что на Западе начали уставать от необходимости бесконечно поддерживать Украину в её сопротивлении российской специальной военной операции, затем отметил, что «партнёры» Киева всё активнее предлагают ему садиться с Москвой за стол переговоров.

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Так, по словам Данилова, «отдельные партнёры» стали активно рассуждать о необходимости переговоров касательно прекращения огня и в целом «проблематики войны». Данилов считает, что таким образом эти самые отдельные партнёры Украины демонстрируют свой страх перед Россией.

Не понимая, по всей видимости, что страны Запада на «понт» брать уже бесполезно, поскольку реальная обстановка на линии боевого соприкосновения всем видна, а оказание давления на эмоции уже не работает, поскольку в странах Европы с каждым днём увеличивается количество собственных проблем, вызванных по большей части их добровольно-принудительным присоединением к антироссийским санкциям, Данилов сохраняет риторику, будто на дворе осень 2022 года.

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Кстати, наиболее прозорливые и разумные аналитики ещё тогда заявляли, что это был идеальный момент для Украины для того чтобы сесть за стол переговоров. Сейчас сильная переговорная позиция Киевом вновь утрачена, и теперь уже, по всей видимости, безвозвратно.

#украина #сша #политика #евросоюз
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