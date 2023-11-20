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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Секретарь СНБО Данилов прогнозирует утрату интереса к украинскому конфликту на Западе
Опоздал. Уже.

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Что отличает текущий конфликт на Украине с точки зрения коллективного Запада и все предыдущие им развязанные конфликты? Во-первых, предыдущие конфликты приходились на периоды экономической стабильности на Западе. Сейчас ситуация прямо противоположная. Во-вторых, велись они не против военных сверхдержав, а от силы против государств регионального значения. На Украине же ситуация в корне иная, и исход конфликта в любом случае уже всем предельно понятен.

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Именно по этой причине мы наблюдаем в странах Запада противодействие передаче своих последних штанов и рубашек в пользу Киева, а также рост популярности оппозиционных партий, предлагающих спихнуть Украину «под автобус» и начать жить своими интересами, а не интересами элит по другую сторону Атлантического океана.

Тенденции видят и в Киеве. Так, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на Западе будет нарастать усталость от украинского кризиса, а интерес к боевым действиям в стране будет снижаться на фоне продолжения эскалации на Ближнем Востоке. Также, по мнению Данилова, в мире будут развиваться новые конфликтные зоны — на Кавказе, в Арктике, Центральной Азии и на Балканах — где будут противостоять сильные мира сего.

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Сейчас Украина на 50 % зависит от Запада в плане финансирования государственного бюджета, и примерно на 100% — в плане военных поставок. В связи с этим понятно, почему главная причина паники в Киеве — это возможная утрата средств к существованию и оказанию сопротивления российской специальной военной операции.

#украина #сша #политика #евросоюз
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