А внутренний рынок сначала насытить — не?

Глубоко модернизированный тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А сейчас принимает участие в авиационной выставке Dubai Airshow-2023. Усовершенствованная версия транспортника отличается применением современной авионики, а также давших ему второй индекс в названии более мощных двигателей ПС-90А, благодаря которым самолёт может нести на треть большую полезную нагрузку.

реклама

И вот, зарубежные покупатели присматриваются к Ил-76МД-90А, о чём заявил руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По его словам, сейчас возглавляемая им организация ведёт переговоры о поставках иностранным партнёрам России около 40—50 новых «Илов».

Речь, добавил Михеев, идёт о странах СНГ и Юго-восточной Азии. Конкретные государства руководитель «Рособоронэкспорта» называть не стал. Насколько насыщен обновлёнными Ил-76 отечественный рынок, досконально неизвестно, и хотелось бы верить, что сначала производителей обяжут заняться именно этой первоочередной задачей, а уж затем думать об экспорте.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Напомним, что вчера СМИ показали обновлённую кабину пилотов Ил-76МД-90А. Примечателен и тот факт, что это первый за последние 30 лет российский транспортный самолёт, с которым страна вышла на международную выставку. Согласно официальным данным, у Ил-76МД-90А были обновлены порядка 70 % всех систем. За исключением, понятное дело, планера.