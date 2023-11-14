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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия намерена продать за рубеж до 50 модернизированных транспортных самолётов Ил-76МД-90А
А внутренний рынок сначала насытить — не?

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Глубоко модернизированный тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А сейчас принимает участие в авиационной выставке Dubai Airshow-2023. Усовершенствованная версия транспортника отличается применением современной авионики, а также давших ему второй индекс в названии более мощных двигателей ПС-90А, благодаря которым самолёт может нести на треть большую полезную нагрузку.

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И вот, зарубежные покупатели присматриваются к Ил-76МД-90А, о чём заявил руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По его словам, сейчас возглавляемая им организация ведёт переговоры о поставках иностранным партнёрам России около 40—50 новых «Илов».

Речь, добавил Михеев, идёт о странах СНГ и Юго-восточной Азии. Конкретные государства руководитель «Рособоронэкспорта» называть не стал. Насколько насыщен обновлёнными Ил-76 отечественный рынок, досконально неизвестно, и хотелось бы верить, что сначала производителей обяжут заняться именно этой первоочередной задачей, а уж затем думать об экспорте.

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Напомним, что вчера СМИ показали обновлённую кабину пилотов Ил-76МД-90А. Примечателен и тот факт, что это первый за последние 30 лет российский транспортный самолёт, с которым страна вышла на международную выставку. Согласно официальным данным, у Ил-76МД-90А были обновлены порядка 70 % всех систем. За исключением, понятное дело, планера.

#россия #экономика #авиация #промышленность #военная авиация #гражданская авиация #ил-76 #ил-76мд #ил-76мд-90а
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