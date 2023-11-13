реклама
О том, что нужно восстанавливать отечественную авиастроительную отрасль, разговоры ходят уже с самого начала нулевых, когда широкой общественности стали известны масштабы развала данной отрасли в лихие 90-е и когда к власти стали приходить государственно-ориентированные элиты. Процесс возрождения авиастроения, естественно, не так прост, как процесс её уничтожения ради высвобождения рынка под Boeing и Airbus, но придать ему колоссальный импульс ускорения решили сами вышеуказанные западные авиагиганты, уйдя в прошлом году с российского рынка и поставив руководство страны перед простым выбором: либо экстренное возрождение собственного авиастроения, либо перемещение из Москвы во Владивосток на поезде.
реклама
Процесс, собственно, начался задолго до специальной военной операции, использованной коллективным Западом как предлог для наложения на РФ незаконных санкций, и его результаты уже можно увидеть воочию. В частности, сегодня издание «Известия» посетило выставку Dubai Airshow-2023, где Россия помимо всего прочего представила глубоко модернизированный тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А.
Согласно комментарию, который один из пилотов согласился дать изданию, на модернизированные Ил-76 устанавливается современная авионика с жидкокристаллическими дисплеями (наиболее важные элементы которых дублируются аналоговыми приборами), а также ставятся двигатели ПС-90А (отсюда и второй индекс в названии самолёта), каждый тягой в 16 тонн. Суммарно данный модернизированный транспортный самолёт может перевозить до шестидесяти тонн груза против 45 тонн у стандартной находящейся в обиходе версии.
Примечательно, что это первый за последние тридцать лет тяжёлый транспортный самолёт, который Россия представляет на международной выставке.