Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
Теперь всё современно.

реклама

О том, что нужно восстанавливать отечественную авиастроительную отрасль, разговоры ходят уже с самого начала нулевых, когда широкой общественности стали известны масштабы развала данной отрасли в лихие 90-е и когда к власти стали приходить государственно-ориентированные элиты. Процесс возрождения авиастроения, естественно, не так прост, как процесс её уничтожения ради высвобождения рынка под Boeing и Airbus, но придать ему колоссальный импульс ускорения решили сами вышеуказанные западные авиагиганты, уйдя в прошлом году с российского рынка и поставив руководство страны перед простым выбором: либо экстренное возрождение собственного авиастроения, либо перемещение из Москвы во Владивосток на поезде.

реклама

Процесс, собственно, начался задолго до специальной военной операции, использованной коллективным Западом как предлог для наложения на РФ незаконных санкций, и его результаты уже можно увидеть воочию. В частности, сегодня издание «Известия» посетило выставку Dubai Airshow-2023, где Россия помимо всего прочего представила глубоко модернизированный тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А.

Согласно комментарию, который один из пилотов согласился дать изданию, на модернизированные Ил-76 устанавливается современная авионика с жидкокристаллическими дисплеями (наиболее важные элементы которых дублируются аналоговыми приборами), а также ставятся двигатели ПС-90А (отсюда и второй индекс в названии самолёта), каждый тягой в 16 тонн. Суммарно данный модернизированный транспортный самолёт может перевозить до шестидесяти тонн груза против 45 тонн у стандартной находящейся в обиходе версии.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Примечательно, что это первый за последние тридцать лет тяжёлый транспортный самолёт, который Россия представляет на международной выставке.

#россия #экономика #авиация #промышленность #военная авиация #гражданская авиация #ил-76 #ил-76мд #ил-76мд-90а
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Политик Рогов заявил, что украинский конфликт должен завершиться по вьетнамскому, а не по корейскому сценарию
Глава Евродипломатии заявил, что страны ЕС оказали Украине военную «помощь» на 27 млрд евро
На Украине сообщили о переоборудовании советских ЗРК под американские зенитные ракеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
104
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
67
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
12
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
4
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
22

Сейчас обсуждают

DIP48
19:29
Из личных ощущений. Начинал как виндовый программист, теперь нормально живу не только на винде, но и на разных дистрибутивах линукса. Делаем мультиплатформенные приложения. Имел дело и с Mac OS X. Нап...
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
Виталий Шило
19:29
Если первым поколением AM4 считать Bristol Ridge, там больше разница должна быть
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Алексей Волык
19:25
У меня 6650 на домашнем и 3600 в ноуте... 1:1
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Shatun29
19:22
Утверждение про "совсем не так" не верно в корне. Максимум "немного не так". Но основная цель, которую указал Путин в начале СВО, будет достигнута , в противном случае разделится может уже Россия пос...
Политик Рогов заявил, что украинский конфликт должен завершиться по вьетнамскому, а не по корейскому сценарию
Артём Николаев
19:22
Чел сначала навернул модов, а потом героически решал возникшую проблему.
GTA V скоро получит мод DLSS 3, улучшающий АА и повышающий FPS в два раза
Андрей Михайлов
19:19
Да, но у них реклама встроена в ролик на этапе монтажа видео. Ее не удалить.
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Артём Николаев
19:17
Полностью согласен. Но пора бы уже завязывать с достижениями в будущем времени. А то как обычно наши планы всегда круче их результатов.
В РФ началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate
Андрей Михайлов
19:17
Точно. С началом СВО реклама на Ютуб для россии пропала. Приятны бонус.
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
DIP48
19:07
Скорее в вашем сравнении наоборот. Это гимп по аналогии макбуками.))) Особенно смешно про " легкие, мощные и энергоэффективные ноутбуки", которые совсем недавно делались на «горячо» любимом штеуде.))...
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
MEX-74
19:03
Это замечание?
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем