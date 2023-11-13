Теперь всё современно.

О том, что нужно восстанавливать отечественную авиастроительную отрасль, разговоры ходят уже с самого начала нулевых, когда широкой общественности стали известны масштабы развала данной отрасли в лихие 90-е и когда к власти стали приходить государственно-ориентированные элиты. Процесс возрождения авиастроения, естественно, не так прост, как процесс её уничтожения ради высвобождения рынка под Boeing и Airbus, но придать ему колоссальный импульс ускорения решили сами вышеуказанные западные авиагиганты, уйдя в прошлом году с российского рынка и поставив руководство страны перед простым выбором: либо экстренное возрождение собственного авиастроения, либо перемещение из Москвы во Владивосток на поезде.

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Процесс, собственно, начался задолго до специальной военной операции, использованной коллективным Западом как предлог для наложения на РФ незаконных санкций, и его результаты уже можно увидеть воочию. В частности, сегодня издание «Известия» посетило выставку Dubai Airshow-2023, где Россия помимо всего прочего представила глубоко модернизированный тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А.

Согласно комментарию, который один из пилотов согласился дать изданию, на модернизированные Ил-76 устанавливается современная авионика с жидкокристаллическими дисплеями (наиболее важные элементы которых дублируются аналоговыми приборами), а также ставятся двигатели ПС-90А (отсюда и второй индекс в названии самолёта), каждый тягой в 16 тонн. Суммарно данный модернизированный транспортный самолёт может перевозить до шестидесяти тонн груза против 45 тонн у стандартной находящейся в обиходе версии.

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Примечательно, что это первый за последние тридцать лет тяжёлый транспортный самолёт, который Россия представляет на международной выставке.