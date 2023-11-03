Если Конгресс не примет бюджет с учётом помощи Киеву, последнему будет уже не до шуток.

Можно сколько угодно рассказывать о забюрократизированности и инертности государственных механизмов в России, но реальность такова, что точно такие же они во всех имеющих значение государствах на планете: в них должна работать система сдержек и противовесов, дабы никто в системе управления не брал на себя лишнее. Не исключение и США, где ключевые решения должны быть одобрены Конгрессом. И вот, с одобрением $100-миллиардного плана по поддержке Украины, Израиля и других иждивенцев США в Конгрессе наблюдаются реальные проблемы, из-за чего сейчас Вашингтон, по сути, скребёт кувшином по дну ранее одобренной бочки.

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О том, что дополнительные бюджетные ассигнования для «помощи» Украине у США находятся на грани исчерпания, заявила сегодня официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на фоне очередного выделенного Пентагоном пакета военной «помощи» Украине на сумму в $125 миллионов из числа наличных запасов оборонного ведомства и $300 миллионов — в виде заказов на производство в военно-промышленном комплексе.

По словам Жан-Пьер, деньги на выделение помощи в рамках USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, инициатива содействия безопасности Украины), то есть, в формате заключения средне- и долгосрочных контрактов с производителями вооружений, заканчиваются.

При этом, добавила представитель Белого дома, президент США может продолжать выделять Киеву вооружения из наличных запасов Пентагона. Но и они, как мы видим по последним нескольким пакетам, истощаются, тем более что сейчас у Вашингтона появился новый крупный и прожорливый иждивенец в лице Израиля.

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В любом случае, радоваться и рассчитывать на то, что США сейчас раз-два и спихнут Украину, мы бы не стали. Во-первых, коллективный Запад слишком сильно и безвозвратно «впрягся» за Украину в качестве своей прокси. Во-вторых, в худшем случае Вашингтон заставит финансировать Киев своих европейских сателлитов. И то, что Европа «тянуть» такой груз не в состоянии, никого по ту сторону Атлантического океана не беспокоит. К сожалению, принуждать к миру придётся продолжать силой, а сидеть на берегу реки и ждать чуда — это позиция, конечно, интересная, но перспективы у неё не столь красочные, как многим хотелось бы в это верить.