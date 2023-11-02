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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен: США «глубоко обеспокоены» отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Значит, поступили правильно.

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Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Россия включила в своё внутреннее правовое поле (ратифицировала) ещё в далёком 2000 году. С тех пор РФ ожидала, что её ключевой оппонент в гипотетической ядерной войне — США — поступят также, но Вашингтон данный Договор подписал, но так никогда и не ратифицировал, то есть, по сути, не дал ему юридической силы внутри государства.

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Учитывая, что сейчас договариваться о чём бы то ни было Москва и Вашингтон не могут, что вызвано прямой и нескрываемой поддержкой со стороны США Украины, в отношении которой Россия проводит специальную военную операцию, а также ослепляющей весь взор Белого дома политики по санционному давлению на Россию, смысла в одностороннем соблюдении ДВЗЯИ нет, что и было отражено в сегодняшнем решении главы российского государства.

И вот, Государственный департамент США, справедливо полагающий, что его заявления в основном читают люди, бесконечно далёкие от политики и понимания происходящих процессов, опубликовал пресс-релиз, в котором глава ведомства Энтони Блинкен от имени США выражает «глубокую обеспокоенность» отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ. По мнению Госдепа, Москва сделала шаг в неправильном направлении, отдалив, а не приблизив перспективу вступления данного договора в силу. Как считает Блинкен, действия России только подорвут уверенность в международном режиме контроля за вооружениями.

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США, добавил госсекретарь, продолжат подчёркивать «безответственность» российской риторики касательно испытаний ядерного оружия и следования ДВЗЯИ. Вашинтон призывает Москву придерживаться своих заявлений о том, что отзыв ратификации Договора не означает возобновление проведения Россией ядерных испытаний.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
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