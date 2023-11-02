Ваш ход, товарищи американцы.

С точки зрения обывателя, государственная бюрократическая машина — это крайне неэффективная система, которая затягивает принятие законов: сначала их нужно разработать, затем внести, затем утвердить в обеих палатах парламента, и лишь после этого они идут на подпись к главе государства. На деле же мы имеем дело с обязательно необходимой системой сдержек и противовесов, и с этим необходимо мириться.

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Через продолжительную процедуру принятия проходят в том числе и законы о ратификации или отзыве ратификации международных договоров. История с ратификацией Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) насчитывает больше двадцати трёх лет, но сегодня в ней поставлена если не точка, то как минимум драматическое многоточие: закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подписан президентом России.

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Формально это означает восстановление паритета России и США в отношении данного Договора. Всё верно: Вашингтон ДВЗЯИ подписал, но не ратифицировал. А учитывая, что именно США и Россия являются ключевыми ядерными сверхдержавами, данный паритет был необходим. К сожалению, в 1991 году США возомнили о себе невесть что, и до сих пор, что характерно, мысленно живут именно положением дел тридцатилетней давности, заявляя об исключительности и демонстративно игнорируя мнение всех остальных. Но времена изменились, чего в Вашингтоне признать никак не могут или не хотят. Но придётся.