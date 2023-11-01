Вопрос его возвращения будет стоять только в случае прекращения Израилем боевых действий, добавили в Иордании.

Как мы уже отмечали сегодня ночью, та манера ведения боевых действий, к которой решила прибегнуть Армия обороны Израиля с молчаливого согласия Соединённых Штатов, сильно встревожила государства арабского мира в частности и глобального Юга в целом. О разрыве дипломатических отношений с Израилем на фоне его действий в секторе Газа ранее объявила Боливия, а сегодня об отзыве посла Израиля сообщил МИД Иордании.

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Как отметили в МИД данного ближневосточного королевства, у которого, если что, флаг отличается от палестинского лишь одной звёздочкой, возвращение посла будет возможно только после прекращения Израилем боевых действий и решения гуманитарной катастрофы в регионе.

Необходимо понимать, что Израиль, равно как и его большой брат за океаном, живут в вымышленном мире, в котором кроме США до сих пор ничьё мнение не имеет значение. Но реальность за последние 20 лет в мире сильно изменилась, и, скорее, уже мнение США не имеет никакого значения для большинства стран мира. Только несчастная старушка Европа подвластна Вашингтону по полной программе, но это, скорее, исключение из правила, которое лишь подтверждает это самое правило.

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А весь мир, как мы видим, крайне встревожен действиями Израиля, которые несоразмерны тому преступлению террористического характера, которое совершил ХАМАС, особенно, учитывая тот факт, что гибнут в Газе в основном гражданские лица, в то время как боевики ХАМАС сидят в подземных укреплённых тоннелях и бункерах, и «выкуривать» их оттуда можно разве что полуторатонными авиационными бомбами.