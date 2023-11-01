Всё меньше стран в мире готовы терпеть этот несоразмерный «ответ» Иерусалима.

Так уж сложилась история, что Израиль в мире, мягко говоря, не особо любят. Особенно отчётливо это стало заметно после обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, где официальный Иерусалим начал осуществлять несоразмерный по своему масштабу и жестокости «ответ» на террор со стороны радикального движения ХАМАС.

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Всё больше государств выражают своё несогласие с действиями Израиля, которые уже объективно классифицируются как военные преступления, и вот, пойти на решительный шаг решили в Боливии. Как заявил замминистра иностранных дел этого латиноамериканского государства Фредди Мамани, разрыв отношений с Израилем является реакцией на его действия в секторе Газа.

По словам заместителя главы боливийского внешнеполитического ведомства, Сукре осуждает действия Иерусалима и воспринимает их как угрозу миру и стабильности не только в ближневосточном регионе, но и в мире в целом.

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Сильно ли Израиль расстроится от того, что Боливия разорвала с ним дипломатические отношения? Конечно же, нет, даже не почувствует. Но смысл здесь в том, что был создан прецедент, и, возможно, если официальный Иерусалим не убавит пыл при осуществлении своей операции в секторе Газа, то за Боливией последуют и другие, а это, учитывая, что многие арабские страны и так не признают Израиль как государство, уже может стать проблемой.