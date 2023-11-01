Ещё одна надежда российской гражданской авиации.

Как известно, основные надежды российской гражданской авиации сейчас возлагаются на МС-21, «Суперджет» SSJ-New, Ту-214 и Ил-114-300. Есть и данных самолётов одна общая характеристика: они узкофюзеляжные и среднемагистральные, то есть, предназначены для выполнения частых и не особо дальних перелётов сравнительно небольшого единовременного количества пассажиров. Впрочем, существуют направления, в основном туристические, для работы на которых применение узкофюзеляжных самолётов теряет экономический смысл. Для таких направлений существуют широкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты.

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В СССР/России ярчайшим представителем данного класса пассажирских лайнеров был Ил-86. Затем был разработан Ил-96, которому крайне не повезло попасть на период распада СССР, а вместе с ним и всей отечественной гражданской авиастроительной отрасли. Сейчас Ил-96 используется разве что в специальном лётном отряде для доставки высших политических лиц государства в отдалённые места назначения.

Но в перспективе ситуация вполне может измениться: здесь, как известно, главное сделать первый шаг. Несколько шагов российские промышленники в этом направлении уже сделали: сначала создали проект модернизированного Ил-96 с индексом 400М, ну а сегодня данный самолёт совершил первый полёт. Естественно, он носил сугубо испытательный полёт и проходил на высоте, не превышавшей двух тысяч метров, и на скорости до 390 километров в час. Продолжительность полёта составила 26 минут.

Согласно официальному пресс-релизу госкорпорации «Ростех», во время полёта выполнялась проверка управляемости и устойчивости лайнера, работоспособность силовой установки, радиотехнических средств захода на посадку и в целом функционирование различных систем самолёта.

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Ил-96-400М обладает удлинённым на 9,35 метров фюзеляжем, оснащается мощными двигателями ПС-90А1 и может перевозить одновременно до 370 пассажиров на расстояние до 8 100 километров.