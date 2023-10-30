Неизбежная реальность начинает доходить. Это похвально. Поздновато, правда.

Украинский кризис, в котором с 24 февраля 2022 года официально принимает участие российская армия, наглядно продемонстрировал, насколько важным и порой решающим фактором является информационная обработка населения. Достаточно соврать тут, приукрасить здесь, выдать желаемое за действительное там, и вот, согласованный отвод российских войск от Киева в рамках заключённого в Стамбуле договора превращается... в военную победу ВСУ и отражение атаки ВС РФ по столице Украины. Точно также в победу превращается отвод российских войск из опасной по причине возможного отрезания подрывом дамбы Каховской ГЭС правобережной части Херсонской области вкупе с выводом войск из Харьковской области по причине нехватки личного состава на данном направлении.

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Дальше уже дело техники: в отсутствие на Украине альтернативных источников информации (их заблаговременно заблокировали ещё задолго до обострения конфликта) в инфополе вбрасывается только одна, «правильная» версия, и все начинают в эту сказку свято верить. Но перевирание действительности — это такая вещь, которую всё же невозможно сочинять на пустом месте. Когда на карте отсутствуют обещанные изменения, даже самые хорошо обработанные представители общества начинают задаваться неудобными вопросами. И вот, на фоне полного провала «контрнаступления» ВСУ комбат украинской армии Дмитрий Кухарчук в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что сейчас Украина терпит стратегическое поражение.

Во-первых, отметил Кухарчук, граждане Украины изначально находились в своеобразной альтернативной реальности, в которой российская армия слаба, а ВСУ вот-вот одержат победу. Во-вторых, добавил комбат ВСУ, решимость РФ только растёт, и ВС РФ с каждым днём становятся сильнее. Наконец, готовность российского общества к противостоянию, считает Кухарчук, гораздо выше, чем готовность украинского общества.

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Необходимо отметить, что Кухарчук не отметил главное: потенциалы двух стран. Украина полностью зависит от финансирования и поставок оружия с Запада. В этом плане положение страны, заключающееся в том, что её государственность полностью зависит от чужой воли, аховое, поскольку в любой момент условный «краник» с той стороны могут и перекрыть, тем более что сейчас у Запада появляются новые иждивенцы. Россия же может вести конфликт в выбранном ею темпе и стиле столько, сколько считают необходимым в ГШ ВС РФ и в политическом руководстве страны.