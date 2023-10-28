Малые дети продолжают закатывать истерики.

Поведение функционеров Израиля всё больше напоминает поведение нашкодивших людей, которые разумом понимают, что он абсолютно не правы, но признать это публично не могут. Как итог: постоянные истерики, обвинение всех вокруг во всём подряд, и в целом неадекватное поведение, больше свойственное детям до четырёх лет.

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Как известно, в секторе Газа после начала того, что всеми классифицируется как наземная операция Израиля, отсутствует мобильная связь и интернет. Данное обстоятельство по большей части вредит мирным жителям и работающим в палестинском анклаве журналистам и представителям гуманитарных организаций. С целью того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, сегодня руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что обеспечит международно признанные гуманитарные организации, работающие в Газе, доступом к спутниковому интернету Starlink.

Казалось бы, сугубо гуманитарный порыв, но в Израиле его (возможно, не зря) восприняли как недопустимый, поскольку данным спутниковым интернетом могут начать пользоваться и в ХАМАС. Поэтому буквально только что глава Минсвязи Израиля Шломо Каръи осудил Илона Маска и заявил о том, что возглавляемое им ведомство, а, следовательно, и Израиль в целом, разрывает связи со Starlink.

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В общем, всё с дипломатией и политикой в Израиле весьма прискорбно. И чести это израильским функционерам не делает.