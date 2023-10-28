Сектор лишён стандартной связи, но Starlink может стать выходом из ситуации.

После начавшегося этой ночью «расширения» действий Армии обороны Израиля в секторе Газа данный палестинский анклав остался без мобильной связи и доступа в интернет. Вместе с гражданскими Газы без связи также остались журналисты, работники гуманитарных организаций, волонтёры и другие исключительно мирные люди.

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Отсутствие связи лишает мир возможности узнавать правду о происходящем в секторе Газа, а также нарушает работу тех самых гуманитарных организаций. И вот, сегодня глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что международно признанным гуманитарным организациям в Газе будет предоставлен доступ к Starlink. Каким образом это собираются реализовать, пока непонятно, но порыв, безусловно, верный с общечеловеческой точки зрения.

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Возможно, доступ к Starlink следует распространить и на журналистов с волонтёрами, которые освещают события в секторе Газа и оказывают помощь попавшим в беду гражданским. Но сейчас речи об этом не идёт.