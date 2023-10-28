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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Ирана пригрозил открытием «новых фронтов» против США, если они продолжат поддерживать Израиль
В крайне интересное время живём, господа.

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На сегодняшний день Соединённые Штаты полностью поддерживают Израиль, никак не бьют ему по рукам за военные преступления и даже открыто заявляют, что не очерчивают перед Иерусалимом никаких «красных линий» в плане разрешённых действий. Чести это всё Вашингтону, понятное дело, не добавляет, ведь в основном в данном конфликте гибнут не боевики ХАМАС, а мирные жители сектора Газа. Действия Израиля уже настроили против себя большую часть мира, и вот, пригрозить Соединённым Штатам за поддержку Иерусалима решился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

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По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, США проявляют политику двойных стандартов, советуя всем вокруг быть сдержанными, но при этом сами полностью поддерживают Израиль в его действиях. Как отметил Абдоллахиян, если США продолжат идти по выбранному пути и оказывать Израилю всю посильную помощь, то против США «откроются новые фронты».

В детали, естественно, министр иностранных дел Ирана не вдаётся, но всё же отмечает, что если это произойдёт, то открытие новых фронтов станет неизбежным, и Израилю придётся пожалеть о своих действиях.

Напомним, сейчас Армия обороны Израиля начала активную подготовку к наземной операции в секторе Газа: наносятся сильнейшие за три недели удары по палестинскому анклаву, отключены связь и интернет, а с мест сообщают о заходе израильской бронетехнику на территорию сектора. В самом Израиле заявляют, что пока что наземная операция не началась.

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Не забываем также, что на днях глава МИД России Сергей Лавров встречался с коллегами в Тегеране, а вчера Москву посещала делегация движения ХАМАС. Естественно, всё это не случайно. А вот зачем — это уже вопрос, ответ на который мы можем узнать в самое ближайшее время.

#сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #иран #сектор газа
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