Опять истерики закатывают. Ну что вы как дети малые, требующие ремня, в самом деле!

Эмоциональность никогда не является другом по жизни. Это является фактом как в простых отношениях между людьми, так и в отношениях между государствами и международными организациями. Представители коллективного Запада и аффилированных с ним государств по своему поведению являются седыми детьми. К сожалению, аналогичным поведением отличается и Израиль, что регулярно можно увидеть по выступлениям премьер-министра, главы минобороны, а также постпреда Земли Обетованной при ООН.

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Буквально только что Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня (перемирию) в зоне палестино-израильского конфликта. За данную резолюцию проголосовали 120 государств, против — 14, и ещё 45 решили воздержаться. Мы сейчас не будем рассуждать на тему того, почему такого пункта как «воздержаться» ни в каких голосованиях быть не должно в принципе, да и не секрет, что резолюции Генассамблеи ООН являются сугубо рекомендательными, то есть, исполнять их необязательно.

Несмотря на то, что в Израиле это прекрасно понимают, весь находящийся последние недели на нервах постпред государства при ООН, который то призовёт выгнать Генсека ООН со своей должности, то зачем-то притащит кирпич на заседание Совбеза, не упустил возможность закатить истерику, заявив, что ООН как организация после этого голосования «лишилась легитимности». На самом же деле в Израиле просто видят, как в ООН распадается западная коалиция: даже верные вассалы воздерживаются от голосования, и это израильских функционеров пугает.

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На фоне происходящего любопытно сравнить то, как реагировала Россия на антироссийские продавленные коллективным Западом резолюции ГА ООН в конце февраля—начале марта 2022 года: спокойно, без истерик, демонстрируя всему миру, что такое дипломатия и холодный расчёт.