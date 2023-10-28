Ещё один плевок в сторону ООН как никому ненужной организации.

Около полутора часов назад Генеральная ассамблея ООН абсолютным большинством голосов приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Решения ГА ООН носят рекомендательный характер, а посему не являются обязательными для исполнения. Тем не менее, постпред Израиля при ООН уже закатил по поводу голосования в Генассамблее истерику, и вот, теперь её повторил глава МИД Израиля Эли Коэн.

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По словам Коэна, Израиль «прямо отвергает презренный призыв ГА ООН к прекращению огня». Как добавил глава израильского внешнеполитического ведомства, Израиль намерен уничтожить ХАМАС «так же, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ*».

Трудно сказать, о каком-таком «мире» говорит господин Коэн в отношении нацистов времён Второй мировой войны и ИГИЛ*, но в обоих случаях основную работу по сдавливанию сапогом шеи этих явлений делало советское/российское государство.

Что же до зоны палестино-израильского конфликта, то сейчас там идут действия, фактически подтверждающие начало израильской наземной операции в секторе Газа. Внимательно следим за происходящим, поскольку в любой момент ситуация может выйти из-под контроля.

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* — ИГИЛ является запрещённой в России террористической организацией.