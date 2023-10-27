Жертв будет ещё больше. И всё потому, что опять обе стороны считают нормальным гнуть пальцы веером.

Судя по поступающей из зоны палестино-израильского конфликта информации, Израиль, начав «расширение наземных манёвров» в секторе Газа, на самом деле приступил к реализации давно обещанной наземной операции. Поступают сообщения о заходе танков Армии обороны Израиля (АОИ) в северную часть сектора Газа, продолжаются массированные авиаудары, а в самом секторе отключены связь и интернет.

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Казалось бы, ситуация критическая, и сопротивляться в таких условиях как минимум нецелесообразно, как максимум — смертельно опасно. Но фактически управляющее сектором Газа радикальное движение ХАМАС, свято верящее в свою правоту, заявило о том, что готово оказывать сопротивление Армии обороны Израиля при проведении ею своей наземной операции. Об этом сообщил член политбюро Хамас Иззат ар-Ришка.

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Многочисленные эксперты уже неоднократно заявляли, что наземная операция в столь плотной застройке, значительная часть которой разрушена, а также при наличии сложных разветвлённых тоннелей ХАМАС под сектором Газа, может превратиться в одну большую ловушку для АОИ. В любом случае, быстрого завершения операции можно не ожидать: население сектора Газа до обострения конфликта превышало 2 миллиона человек — с соответствующим количеством жилых построек, каждая из которых технически может быть огневой точкой для радикалов из ХАМАС. Как бы то ни было, сомнений в том, что при отсутствии активности со стороны других ближневосточных акторов Израиль сможет завершить эту операцию, мало. Вопрос лишь в цене, которую Иерусалиму придётся за это заплатить. И цена здесь — в широком значении этого слова.