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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В секторе Газа отключены интернет и мобильная связь, Израиль объявил о расширении наземных «манёвров»
Израиль загнал себя в ловушку пропаганды, поэтому выбора у него особо-то и нет.

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По всей видимости, началось. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на мониторинговые сервисы сообщил о том, что в результате массированных ударов израильской армии в секторе Газа полностью пропала как мобильная связь, так и кабельный интернет, местные источники публикуют кадры авиаударов, интенсивности которых за всё время обострения конфликта ещё не было, ну а представитель Армии обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что войска приступили к «расширению наземных манёвров» в секторе.

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Обычно перерезание каналов связи свидетельствует о том, что реально активные боевые действия начнутся буквально через несколько часов. Так что мир замер в ожидании того, что может навсегда изменить политический ландшафт на Ближнем Востоке.

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Напомним, что обострение в зоне палестино-израильского конфликта началось 7 октября после учинённого радикальным движением ХАМАС террора в отношении мирных израильтян и гостей-иностранцев. В ответ на эту беспрецедентную выходку Израиль пообещал положить ХАМАС конец, чего невозможно добиться без наземной операции в контролируемом движением секторе Газа.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
3
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Движение ХАМАС заявило о готовности к противостоянию израильской наземной операции в секторе Газа
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