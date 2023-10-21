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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Совфеде высмеяли выпад президента Латвии о закрытии Балтийского моря для России
Много чести. Игнорировать подобное тявканье надо.

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Вчера днём президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позволил себе заявить о том, что если в истории с повреждением газопровода Balticconnector будет найдена «рука Москвы/Кремля», то Рига будет ходатайствовать о закрытии российским судам доступа к Балтийскому морю. Уже тогда все, кто умеют складывать «2+2» и получать ответ «4», задались вопросом, каким образом можно воспрепятствовать доступ в Балтику стране, у которой имеется Балтийский флот, и что вообще в этом направлении может сделать такой ничего не значащий лимитроф, как Латвия. Сегодня же в Совете Федерации выпад латвийского президента просто-напросто высмеяли.

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Как отметил Александр Шендерюк-Жидков, сенатор от Калининградской области, областной центр которой, на минуточку, является базой российского Балтийского флота, очень «забавно» слышать заявления о закрытии Балтийского моря от государства, флот которого состоит из пяти тральщиков и десяти патрульных и сторожевых катеров.

По мнению Шендерюка-Жидкова, Латвия в данном выпаде, по всей видимости, рассчитывает скрыться за спиной НАТО, и конкретно США. Как отметил сенатор, главное не перепутать Финский залив с Персидским.

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Ранее в российском парламенте уже заявляли, что если Латвия и может что-то от кого-то перекрыть, то максимум на бумаге.

#россия #политика #психиатрия #латвия
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