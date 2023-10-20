И кто же рискнёт это сделать? Ты, президент Латвии?

В российских СМИ это известие в своё время пролетело практически незамеченным, но недавно в Балтийском море произошло повреждение газопровода Balticconnector, идущего из Финляндии в Эстонию и, по сути, альтернативно снабжающего газом страны Прибалтики. Причина повреждения газопровода может быть самой разной, начиная от банального задевания его якорем, заканчивая диверсией по аналогии с «Северными потоками». Кто виноват, сейчас вопрос глубоко вторичный: в преддверии зимы нужно восстановить газоснабжение, иначе могут быть большие проблемы.

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Но давным-давно лишённые суверенитета и думающих в первую очередь о своих государствах элит страны Прибалтики не были бы собой, если бы не начали голословно обвинять Россию. В частности, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что если расследование подтвердит причастность России к повреждению газопровода, то будет поднят вопрос о закрытии для РФ входа в Балтийское море.

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Кто посмеет реализовывать это «закрытие», а, главное, каким образом собирается это делать в отношении государства, у которого имеется отдельный Балтийский флот, совершенно непонятно. Равно как непонятно и то, почему президент Латвии позволяет себе такую воинственную риторику. За спину НАТО в случае чего спрятаться не удастся, и это некоторым выскочкам надо наконец-то зарубить себе на носу.