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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден пообещал Зеленскому продолжить оказывать Украине поддержку
Во всей этой истории жаль американских налогоплательщиков, которых никто не спрашивает.

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Глядя на то, с каким усердием Соединённые Штаты отправляют военную помощь Израилю, который, как выясняется, «один на один» оказался не готов бодаться даже с иррегулярной радикальной группировкой ХАМАС и тут же начал просить помощь у заокеанского покровителя, нет ничего удивительного в том, что в Киеве начали не на шутку паниковать. Даже ранее предназначавшиеся Украине боеприпасы, согласно сведениям западной прессы, и те уже перенаправляют в Израиль как более приоритетное для США направление.

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На фоне всего этого буквально только что состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, краткой выжимкой которого поделился Белый дом. Разговор, как и подобает любой беседе с украинскими функционерами, касался дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона. Как сообщил Белый дом, президент Байден заверил Зеленского в том, что США продолжат оказывать Украине поддержку в деле «защиты суверенитета, территориальной целостности и демократического будущего».

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И хотя снабжать Украину деньгами США могут действительно до собственного посинения, но вот с оружием и боеприпасами такое «читерство», по причине того, что оружие и боеприпасы — это вещи материальные, а деньги в случае с Америкой пока что достаточно создать из воздуха, распределив инфляцию по миру, такой фокус уже не пройдёт. Оружие надо производить, а свой промышленный потенциал США в период оголтелой глобализации успешно вывезли туда, где рабочая сила и ресурсы подешевле, а экологические требования помягче. Сейчас процесс нужно обращать вспять, но поскольку с нуля это делать безумно долго и дорого, сейчас Вашингтон активно каннибализирует европейскую промышленность, вынуждая ЕС принимать самоубийственные для Старого Света политико-экономические решения, заранее внедрив туда бесхребетные «элиты», опасающиеся идти против воли господина.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Западная пресса: США отправят Израилю артиллерийские снаряды, предназначавшиеся для Украины
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