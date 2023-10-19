Зрада пришла, откуда не ждали.

Быть может, президент США Джо Байден и верит в то, что Вашингтон способен обеспечивать сразу два конфликта высокой интенсивности — украинский и израиле-палестинский — но реальность, по крайней мере, пока и в ближайшей перспективе тоже, демонстрирует диаметрально противоположную ситуацию. Артиллерийских снарядов натовского образца критически не хватает, и сегодня издание Axios выпустило статью, в которой рассказало о планах Пентагона перенаправить в Израиль ранее предназначавшиеся Украине артиллерийские снаряды.

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Израилю остро требуются артиллерийские снаряды в преддверии наземной операции в секторе Газа, а также для отражения возможного открытия радикальной ливанской группировкой «Хезболла» второго фронта на севере Израиля. Речь при этом идёт о «десятках тысяч» снарядов, что в масштабах конфликта на Украине — пшик, а вот в масштабах палестино-израильской заварушки уже серьёзно.

Представители Пентагона, с которыми удалось побеседовать журналистам Axios, утверждают, что резкого изменения положения дел для украинских войск от перенаправления данных боеприпасов в Израиль не произойдёт. Вот только издание справедливо задаётся вопросом, что будет, если палестино-израильский конфликт выйдет из-под контроля и превратится из локального в региональный.

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Следует отметить, что на фоне тотального истощения запасов артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра США ещё в начале этого года расконсервировали стратегический резерв данных боеприпасов, возведённый в Израиле. Тем самым подкинув официальному Иерусалиму свинью циклопических размеров.