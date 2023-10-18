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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Армении заявили, что пока не рассматривают возможность выхода из ОДКБ и ЕАЭС
А, то есть, «интеграцию» с ЕС там вознамерились совмещать с «плюшками» от России. Потрясающе.

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Поведение руководства Армении сегодня является типичным для потерявшего связь с реальностью. С одной стороны, официальный Ереван катается по странам Евросоюза, заявляя о необходимости глубокой интеграции с данным объединением. С другой стороны, выходить из обеспечивающих государственность Армении объединений, таких, как СНГ, ОДКБ и ЕАЭС не торопится.

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О том, что Армения «на текущий момент» не рассматривает возможность выхода из постсоветских оборонных и экономических объединений, сегодня заявил глава комиссии по внешним связям в армянском парламенте Саркис Ханданян.

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Необходимо понимать, что политика двоестулия, эпоха которой в современном мире закончилась, поскольку необходимо уже окончательно выбирать стороны, чем наиболее прозорливые политики сейчас и занимаются, ещё никого до добра не доводила, и примеров по периметру России предостаточно. Беда современной Армении в том, что её руководство не желает учиться на чужих ошибках, и хочет ощутить их на собственной шкуре. Ну, как на собственной: расплачиваться за всё опять будет простой народ, который рад обманываться и верить в чудеса, а политики, когда настанет время «Ч», сбегут на Запад, который их и привёл к власти.

#россия #политика #евросоюз #психиатрия #армения
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