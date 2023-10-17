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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пашинян заявил, что Армения намерена «углублять» сотрудничество с Евросоюзом
Сколькими ещё гениальными реформами Пашинян обременит армянский народ, можно только гадать.

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Так уж сложилось, что за редчайшим исключением «элиты» в странах постсоветского пространства совершенно не отвечают чаяниям населения своих стран. Политики вытягивают свои государства из прибыльных союзов в погоне за неосуществимой мечтой, на алтарь которой необходимо положить всё: и благополучие, и трудоустройство население, и взаимовыгодные экономические связи с Россией. В результате этих процессов жители соответствующих стран становятся всё беднее, а чем беднее население, тем легче ему вдувать в уши различные сказки.

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Так было с Прибалтикой, с Грузией, так было с Украиной, так происходит с Молдавией и так начинает происходить с Арменией. По крайней мере, действующий и никак не желающий уходить в отставку после череды провалов с Нагорным Карабахом премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в зале Европарламента, заявил о желании Армении «углублять» сотрудничество с Евросоюзом.

Как отметил Пашинян, отношения между Арменией и ЕС строятся на «общей системе ценностей». Любопытно, что премьер Армении дополнительно отметил, что желание интеграции с ЕС не должно негативно влиять на региональные отношения Еревана с соседями. Проще говоря, Пашинян надеется быть своеобразным ласковым телёнком, получая привилегии и от России, и от ЕС.

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Насколько такая перспектива реалистична, можно заметить по всем предыдущим попыткам постсоветских стран интегрироваться в ЕС. Там всегда ставят условие: вы либо с нами во всём и без исключений, либо вы с Россией.

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