Не хочет Украина мира. Ну, не хочет и всё тут. А на нет и суда нет.

Как уже всем известно, по аэродрому в Бердянске сегодня произошёл «прилёт»: запущенные со стороны подконтрольной Киеву части Украины ракеты ударили по аэродрому, в различной степени повредив, по неподтверждённым сведениям, несколько единиц авиационной техники. Системе ПВО удалось перехватить лишь половину ракет, и связано это было, как выяснилось впоследствии по обломкам средств поражения, с тем, что ВСУ применили новый вид вооружения — дальнобойные ракеты ATACMS американского производства.

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Если несколько часов назад это ещё было догадкой на фоне фотографий обломков и статей в западной прессе, то теперь с соответствующим подтверждением и очень гордым выражением лица выступил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский «лидер» поблагодарил всех, кто оказывают помощь, и особенно поблагодарил Соединённые Штаты Америки за ракеты ATACMS.

«Наши договорённости с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно. "Атакмсы" себя показали», — резюмировал Зеленский.

Каковы дальнейшие действия ВС РФ по отношению к Украине, пока неясно, но наказывать за такую дерзость, безусловно, нужно, причём показательно и со значительно большей силой: дабы впредь неповадно было.

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Что до ATACMS, то их однократный запуск, даже если цели на аэродроме действительно были сильно повреждены или вовсе уничтожены, никак на исход специальной военной операции не повлияет. Проблема может возникнуть, если ПВО не научатся их перехватывать при массовых запусках по нескольким направлениям. Сколько ракет ATACMS и пусковых установок было поставлено на Украину, неизвестно. Источники американской прессы заявляют, что их было передано «небольшое количество» и «тайным» образом. Верить в это мы бы не советовали: скорее всего, ракет было передано предостаточно, причём ещё давным-давно, и лишь сегодня на их применение из Вашингтона было дано разрешение.