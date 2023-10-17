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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появляются доказательства применения ВСУ дальнобойных ракет ATACMS при ударе по аэродрому в Бердянске
Как же официальный Киев не хочет зимой жить со светом и теплом. Поразительно.

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Сегодня вооружённые силы Украины нанесли удар по аэродрому Бердянска. По неподтверждённым данным, половину наносивших удар ракет удалось перехватить, но половина достигла цели, в различной степени повредив несколько единиц авиационной техники. Многие «эксперты» начали предполагать, что удар, учитывая тот факт, что российская ПВО практически провалила задачу по перехвату целей, осуществлялся при помощи ранее не применявшихся ракет, и вот, похоже, худшие опасения подтверждаются — удар был комбинированным и наносился в том числе с использованием ракет большой дальности ATACMS.

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Сегодня данные сведения стали распространять американские и европейские средства массовой информации, а отечественные СМИ и военные корреспонденты публикуют фотографии обломков ракет, якобы являющихся частями как самих ракет ATACMS, так и их кассетных боевых частей.

Издание The Wall Street Journal заявило, что на днях на Украину «тайно» доставили «небольшое количество» ракет ATACMS. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов также заявляет, что при атаке на Бердянск ВСУ применяли эти дальнобойные ракеты американского производства.

Официально Минобороны России этот инцидент не прокомментировало, поэтому не исключено, что разгон информации об ATACMS — это очень хорошо раскрученный фейк, так что на данном этапе следует быть крайне аккуратными в потреблении и усвоении информации.

В любом случае, удар по аэродрому был, повреждения нанесены, а это означает только то, что киевское руководство совершенно не боится всю зиму просидеть без света, воды и отопления. Будет ли Россия возобновлять удары по энергосистеме Украины, добив её уже окончательно и бесповоротно, неясно, но бытует мнение, что данное развитие событий маловероятно. Во-первых, если бы хотели, то сделали это ещё в прошлом году — ничто этому бы не помешало. Во-вторых, избыточный ущерб критической инфраструктуре — это всё-таки нарушение правил ведения боевых действий.

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Напоминаем, что ATACMS — это оперативно-тактическая ракета, способная наносить удары по целям на расстоянии до трёхсот километров. Пусковая установка ATACMS устанавливается на шасси РСЗО HIMARS и M270 MLRS, коих у ВСУ ещё предостаточно, так что проблем с их применением при завозе достаточного количества ракет быть не может.

#россия #украина #боевые действия #atacms
3
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