Похоже, план сработал.

Сегодня по аэродрому в Бердянске был нанесён ракетный удар. Степень повреждений ещё предстоит узнать из достоверных источников, чего может никогда и не произойти, однако эксперты и «эксперты», основываясь на обломках применённых по аэродрому ракет, установили, что при ударе применялись в том числе и дальнобойные ракеты ATACMS, о которых на протяжении полутора лет велись ожесточённые разговоры и споры в американской администрации, и поставка которых, по всей видимости, на фоне тотального провала контрнаступления ВСУ всё же была согласована.

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Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники в американском правительстве, США «тайно» передали Украине ракеты ATACMS, дабы ВСУ получили возможность наносить удары по целям, до этого находившимся вне зоны досягаемости. Операция по поставке ракет ATACMS, как заверяют источники CNN, проводилась в обстановке строжайшей секретности, дабы ВС РФ не успели среагировать и передислоцировать технику подальше от возможных мест ударов.

И хотя одиночный удар ATACMS, безусловно, никак не повлияет на исход текущего конфликта, но если российская система ПВО не научится перехватывать данные ракеты, то при неизвестном количестве переданных Киеву средств поражения они могут стать большой проблемой, поскольку их пусковые установки мобильны и могут осуществлять запуск откуда угодно.

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Как видим, США с Украиной идут по пути бесконечной эскалации текущего конфликта. Чем это закончится для Украины, официальный Вашингтон не волнует; главное — максимально затянуть данный конфликт, чтобы, как считают в США, «ослабить» РФ.