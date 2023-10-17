Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
CNN: США «тайно» поставили Украине ракеты ATACMS, чтобы РФ не успела переместить технику
Похоже, план сработал.

реклама

Сегодня по аэродрому в Бердянске был нанесён ракетный удар. Степень повреждений ещё предстоит узнать из достоверных источников, чего может никогда и не произойти, однако эксперты и «эксперты», основываясь на обломках применённых по аэродрому ракет, установили, что при ударе применялись в том числе и дальнобойные ракеты ATACMS, о которых на протяжении полутора лет велись ожесточённые разговоры и споры в американской администрации, и поставка которых, по всей видимости, на фоне тотального провала контрнаступления ВСУ всё же была согласована.

реклама

Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники в американском правительстве, США «тайно» передали Украине ракеты ATACMS, дабы ВСУ получили возможность наносить удары по целям, до этого находившимся вне зоны досягаемости. Операция по поставке ракет ATACMS, как заверяют источники CNN, проводилась в обстановке строжайшей секретности, дабы ВС РФ не успели среагировать и передислоцировать технику подальше от возможных мест ударов.

И хотя одиночный удар ATACMS, безусловно, никак не повлияет на исход текущего конфликта, но если российская система ПВО не научится перехватывать данные ракеты, то при неизвестном количестве переданных Киеву средств поражения они могут стать большой проблемой, поскольку их пусковые установки мобильны и могут осуществлять запуск откуда угодно.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как видим, США с Украиной идут по пути бесконечной эскалации текущего конфликта. Чем это закончится для Украины, официальный Вашингтон не волнует; главное — максимально затянуть данный конфликт, чтобы, как считают в США, «ослабить» РФ.

#россия #украина #сша #боевые действия #atacms
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В Сети появляются доказательства применения ВСУ дальнобойных ракет ATACMS при ударе по аэродрому в Бердянске
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
42
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
18
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
9
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
35
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
13
Analogue 3D - это Nintendo 64 для современности
+
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
3

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
19:09
И при этом Украина страна-попрошайка, а РФ нет, справляется своими силами)
Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
Андрей Макух
19:07
столкнулся с такой же проблемой, сначала всё работало, потом бац и облом
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Denis Lykov
19:05
Ничем, ... это ВСЁ прошлый век полупроводников! ➕️1️⃣
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Eppius
19:05
А куда ее перемещать? За Урал что ли? У этих ракет дальность до 300км.
CNN: США «тайно» поставили Украине ракеты ATACMS, чтобы РФ не успела переместить технику
Denis Lykov
19:03
Берите только е-ядра! И не верьте никому ... Остальное сегодня дикая-Дичь ... 🌵🦧🌵 🔩
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Дед Мороз
19:03
А башня от бмп 3 однако...
Запад признает неэффективность западного вооружения в ходе СВО
Чato-Бoт
19:02
Готовь панамку, голодоморец.
В Сети появляются доказательства применения ВСУ дальнобойных ракет ATACMS при ударе по аэродрому в Бердянске
Denis Lykov
19:00
... всенародный PC это на проце i5-13500 за 20К₽ сегодня (... кто ищет, тот найдёт)! Очень холодный, очень резвый. В стресс-тестах берёт 157W. В обычном режиме не более 40÷50W. Температура соответстве...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Костя Мальков
18:58
Удар был двух разовый (где то ещё в районе Луганска был вроде) групповой, а не одиночный
CNN: США «тайно» поставили Украине ракеты ATACMS, чтобы РФ не успела переместить технику
Aanjiro Hdd
18:58
Как вы это делаете? У меня лет 7 назад даже на Китайском ноуте Cleo всё нормально работало. Только с видеокартой Nvidia (технология bumblebee, если кто помнит) возникали проблемы, ибо сама Nvidia хер...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем