Что это кардинально изменит, не вполне понятно, но ради символизма — сгодится.

Когорта главных неоконсерваторов (неоконов) американского истеблишмента в лице государственного секретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина уже побывала в Израиле, выразив полную поддержку израильтянам и руководству страны в деле подавления устроившего 7 октября массовый террор радикального движения ХАМАС, и вот, по всей видимости, верховный действующий американский неокон — Джо Байден — лично прибудет в Землю Обетованную. Об этом передаёт телеканал NBC News со ссылкой на ставших уже фирменными «анонимных», но обо всём осведомлённых чиновников.

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Согласно добытой NBC News информации, Байден рассматривает возможность осуществления поездки в Израиль, при этом допускается, что это произойдёт в ближайшее время — на этой неделе.

Как гласит переданная журналистам информация от осведомлённых источников, сейчас в администрации Белого дома совместно с израильскими властями идёт планирование визита.

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Судя по всему, Израиль ожидает длительный конфликт с далеко идущими последствиями. И его мирного решения «союзники» Израиля из коллективного Запада и аффилированных с ним стран не хотят, что мы прекрасно видим по результатам голосования в Совбезе ООН.