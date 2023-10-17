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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Совбез ООН предсказуемо не принял российский проект резолюции по Израилю и сектору Газа
К вопросу о том, почему ООН должен быть либо полностью реформирован, либо разогнан.

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Будучи государством, которое исторически лучше многих знает, что такое боевые действия, и поэтому всеми силами пытается их избегать, и только при отсутствии альтернативы всё же вступает в конфликт, Россия стремится завершить горящий и разбрасывающий искры обострившийся конфликт между Израилем и радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.

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Под это дело российские дипломаты подготовили проект резолюции, в которой содержался призыв к немедленному прекращению огня во всей зоне палестино-израильского конфликта, и сегодня выставили его на голосование в Совете Безопасности ООН.

Безусловно, дипломаты, скорее всего, даже на 1 % не рассчитывали, что данная резолюция будет принята странами коллективного Запада, три из которых имеют в Совбезе статус постоянных членов и, как следствие, обладают правом вето. Сюрприза, безусловно, не вышло: проект резолюции не набрал необходимого кворума голосов: из пятнадцати членов Совбеза за проект проголосовали пять стран, шесть воздержались, четыре проголосовали против.

За проект резолюции проголосовали РФ, КНР, ОАЭ, Габон и Мозамбик, воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор. Против, соответственно, проголосовали США, Британия, Франция и Япония.

Следует отметить, что в предложенном Россией проекте резолюции по Израилю и сектору Газа содержалось осуждение избыточного применения силы, из-за которого страдают мирные граждане, осуждение актов терроризма, а также призыв к освобождению заложников без каких бы то ни было предварительных условий. Вместе с тем в проекте упоминалась необходимость обеспечения движения гуманитарных грузов и способствование эвакуации гражданских из зоны конфликта.

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Но, как видим, США, Британии, Франции и Японии всё это не нужно. Так уж вышло, что за последние 30 лет в крышку гроба ООН уже было заколочено столько гвоздей, что гроб уже не деревянный, а металлический. Организация очень давно требует тотальных реформ и обязательной смены расположения штаб-квартиры.

#россия #политика #боевые действия #израиль #палестина #оон #сектор газа
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