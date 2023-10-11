И ещё назвал происходящее «религиозной войной». От данного людоеда другого и не ждали.

На счету американского сенатора Линдси Грэма уже запредельное количество заявлений, после которых его в нормальном государстве бы вышибли с государственной службы сильнейшим пинком под пятую точку с выдачей «волчьего билета». Именно Грэм призывал ликвидировать российское руководство, радовался тому, что в конфликте на Украине погибают русские люди, а также раздувал глупейший по своей сути пропагандистский миф о том, что украинские войска каким-то необъяснимым образом якобы уничтожили 50 % российской армии всего за 5 % американского военного бюджета.

реклама

И вот, сегодня Грэм в очередной раз расписался в том, что ему пора отправляться на серьёзное и основательное лечение. Комментируя происходящее в зоне палестино-израильского конфликта в эфире телеканала FOX News, американский сенатор назвал его «религиозной войной», заявил о своей полной поддержке действий Израиля и призвал «сровнять с землёй» сектор Газа.

«Делайте всё, что, чёрт возьми, необходимо, чтобы защитить себя. Сровняйте с землёй это место», — заявил Грэм, комментируя действия израильской армии.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Собственно, именно этим израильская армия и занимается, прекрасно понимая, что отвечать государству ни перед кем из своих партнёров не придётся, и санкции против Израиля тоже никто не наложит. На фоне этого любопытным выглядит заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, возмутившегося тем, как именно Израиль проводит свою операцию в секторе Газа, назвав удары израильской авиации «непропорциональными, необоснованными и неизбирательными» и практически сравнив Израиль с террористической организацией.