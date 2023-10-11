Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган возмутился неизбирательными и непропорциональными ударами Израиля по сектору Газа
То, что происходит, и вправду не поддаётся никакому объяснению.

реклама

Вот уже третий день подряд израильская авиация ровняет сектор Газа с землёй, не считаясь ни с потерями среди гражданских, ни с политическими последствиями своих действий, ни с тотальным изменением отношения к Израилю как к государству. Безусловно, действия ХАМАС аморальны, преступны и являются ничем иным, как открытым терроризмом, и никакого оправдания им нет. Равно как нет оправдания неизбирательным ударам авиабомбами по всему, что только попадается «под руку» израильским военно-воздушным силам.

реклама

Сегодня этот факт отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что «непропорциональные и необоснованные» удары Израиля по сектору Газа могут поставить его (Израиль) в «неожиданное и нежелательное положение» в глазах мирового сообщества.

Как справедливо отметил Эрдоган, Израиль должен вести себя как государство, а не как организация (надо понимать, президент Турции имел в виду террористическую организацию, но прямым текстом этого говорить, по понятным причинам, не стал). В противном случае мировое сообщество начнёт относиться к Израилю как к «организации».

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Является ли это угрозой Израилю со стороны Эрдогана или же пока это только предупреждение, чтобы угомонить пусть и благородную, но всё же чрезмерную ярость израильского руководства, неясно. Ясно одно: тлеющий десятилетиями конфликт в данном регионе лишил проживающих там людей, и особенно политическое руководство, человечности.

#политика #боевые действия #турция #израиль #палестина #хамас #сектор газа
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Скандальный американский сенатор Линдси Грэм призвал сровнять с землёй сектор Газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
17
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
82
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Таблетка для "идеального солдата" США
8
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
3
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
17:29
""Практически каждый украинец после войны будет нуждаться в психологической помощи. Такое заявление сделал Министр здравоохранения Ляшко: «По данным последних опросов, почти 90% украинцев сейчас имею...
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
Deneb inside
17:28
Жаль, что страдают обычные мирные люди, все-таки израиль херачит без разбора по всем подряд
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
32Влад32
17:27
Я бы сказал - раньше надо было думать. Но скажу так: еще не поздно.
В сети появилась антиреклама украинской мобилизации
Юрий Филатов
17:24
Там была одна ракета с осколочной БЧ. Они уже не первый раз светятся. Страшная штука. Осколками два футбольных поля покрывает
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Алексей Каверин
17:12
Есть нюанс. За 50 лет много чего изменилось.
Израиль может начать войну на пять фронтов
Dakar Техно - Грааль
17:11
вот на что я перейду с oneplus 8pro
Характеристики камеры OnePlus 12 показывают, что компания значительно улучшила оптику
Тилька Шмидт
17:08
Выдержит, проблема в том, что кто(конгресс) дает резолюцию на выделение денег, категорически поставили ультиматум деду и его дружкам в администрации, ни какой помощи Украине)))))
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Тилька Шмидт
17:05
Украинцам ни хера не светит, в США очень сильная еврейская диаспора, у них до хрена власти, связей в высших эшелонах власти, они продавят свое, в отличие от украинцев.
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Михаил Авраменко
17:04
Очередная глава истории падения "успешных" крипточмайнеров 😗
Крупнейший производитель оборудования для майнинга не может выплачивать зарплаты сотрудникам
Vergo
17:03
На заре этого государства его уже активно ненавидели соседи, и хотели сожрать. Двинули превосходящие силы. Но у него были весьма обстреляные кадры, они смогли соседям дать убедительный ответ. Сейчас с...
Израиль может начать войну на пять фронтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем