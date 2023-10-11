То, что происходит, и вправду не поддаётся никакому объяснению.

Вот уже третий день подряд израильская авиация ровняет сектор Газа с землёй, не считаясь ни с потерями среди гражданских, ни с политическими последствиями своих действий, ни с тотальным изменением отношения к Израилю как к государству. Безусловно, действия ХАМАС аморальны, преступны и являются ничем иным, как открытым терроризмом, и никакого оправдания им нет. Равно как нет оправдания неизбирательным ударам авиабомбами по всему, что только попадается «под руку» израильским военно-воздушным силам.

реклама

Сегодня этот факт отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что «непропорциональные и необоснованные» удары Израиля по сектору Газа могут поставить его (Израиль) в «неожиданное и нежелательное положение» в глазах мирового сообщества.

Как справедливо отметил Эрдоган, Израиль должен вести себя как государство, а не как организация (надо понимать, президент Турции имел в виду террористическую организацию, но прямым текстом этого говорить, по понятным причинам, не стал). В противном случае мировое сообщество начнёт относиться к Израилю как к «организации».

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Является ли это угрозой Израилю со стороны Эрдогана или же пока это только предупреждение, чтобы угомонить пусть и благородную, но всё же чрезмерную ярость израильского руководства, неясно. Ясно одно: тлеющий десятилетиями конфликт в данном регионе лишил проживающих там людей, и особенно политическое руководство, человечности.