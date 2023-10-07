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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе встревожились планами РФ отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
А что такое? Случилось что-то?

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Вчера днём в Госдуме прозвучали слова о том, что на ближайшем заседании будет рассмотрен вопрос о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Россия в середине 1990-х подписала и внесла в своё внутреннее законодательное поле на фоне якобы улучшения отношений с коллективным Западом и США в частности. В феврале 2022 года стало предельно очевидно, что все 30 лет Запад лишь носил маску, чтобы продолжать получать российские ресурсы, и то, что произошло, неизбежно повлияло на политическую повестку России, которую она озвучивает на мировую арену.

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А повестка простая: перегнёте палку, она лопнет, а щепки полетят в лицо и глаза. И подобным развитием событий в Соединённых Штатах откровенно встревожены, о чём уже открыто говорят в Государственном департаменте. Как передаёт издание Reuters, в Госдепе обеспокоены комментариями российских парламентариев, призывающих отозвать ратификацию ДВЗЯИ, дескать, подобный шаг со стороны государства-участника Договора «подвергает опасности» выработанные глобальные нормы о запрете испытаний ядерного оружия.

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Здесь остаётся только предложить Госдепу взглянуть в зеркало и наконец-то вспомнить, что США хоть и подписали ДВЗЯИ, но не ратифицировали его, то есть, в отличие от России, не ввели обозначенные в нём нормы в свою внутреннюю законодательную плоскость. Проще говоря, США присоединились к Договору на словах, а слова представителей коллективного Запада, как мы прекрасно поняли в прошлом году, стоят чрезвычайно мало.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
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