Та сторона не захотела жить в мире, спокойствии и согласии. Значит, возвращаемся обратно в Холодную войну.

Выступая вчера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний, напомнил о том, что РФ и США ещё являются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), с той лишь разницей, что Россия этот Договор ратифицировала (внесла его в законодательную плоскость внутри государства), а Соединённые Штаты — нет.

реклама

Учитывая сложившуюся ситуацию, когда Вашингтон демонстративно отказался жить в мире, спокойствии, согласии и без страха тотальной ядерной аннигиляции всего человечества, сегодня в Госдуме заявили, что в следующий понедельник, 9 октября, соответствующий Совет нижней палаты парламента обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Как отметила в комментарии для прессы Нина Останина, глава комитета Нрслумы по вопросам семьи, женщин и детей, и нам это кажется максимально ироничным, учитывая тот факт, что Россия ратифицировала вышеуказанный договор, а США как ключевой и, по сути, единственный соперник РФ в сфере ядерных вооружений, нет, то «вполне резонно» поставить вопрос об отмене ратификации ДВЗЯИ в России.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Означает ли возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний то, что в тот же день Россия возобновит проведение ядерных испытаний? Скорее всего, конечно, нет. Данное действие является больше демонстративным, чтобы наконец-то привести Град на Холме в чувства и напомнить о том, к чему его необдуманные, истерические действия могут привести мир. К старой доброй Холодной войне. Которая, как считают многие эксперты и аналитики, уже началась и вовсю идёт — со всеми вытекающими из этого последствиями.