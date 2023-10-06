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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госдума обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний
Та сторона не захотела жить в мире, спокойствии и согласии. Значит, возвращаемся обратно в Холодную войну.

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Выступая вчера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний, напомнил о том, что РФ и США ещё являются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), с той лишь разницей, что Россия этот Договор ратифицировала (внесла его в законодательную плоскость внутри государства), а Соединённые Штаты — нет.

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Учитывая сложившуюся ситуацию, когда Вашингтон демонстративно отказался жить в мире, спокойствии, согласии и без страха тотальной ядерной аннигиляции всего человечества, сегодня в Госдуме заявили, что в следующий понедельник, 9 октября, соответствующий Совет нижней палаты парламента обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Как отметила в комментарии для прессы Нина Останина, глава комитета Нрслумы по вопросам семьи, женщин и детей, и нам это кажется максимально ироничным, учитывая тот факт, что Россия ратифицировала вышеуказанный договор, а США как ключевой и, по сути, единственный соперник РФ в сфере ядерных вооружений, нет, то «вполне резонно» поставить вопрос об отмене ратификации ДВЗЯИ в России.

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Означает ли возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний то, что в тот же день Россия возобновит проведение ядерных испытаний? Скорее всего, конечно, нет. Данное действие является больше демонстративным, чтобы наконец-то привести Град на Холме в чувства и напомнить о том, к чему его необдуманные, истерические действия могут привести мир. К старой доброй Холодной войне. Которая, как считают многие эксперты и аналитики, уже началась и вовсю идёт — со всеми вытекающими из этого последствиями.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
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