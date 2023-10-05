Предупредил, естественно, западных спонсоров. Дескать, если конфликт «заморозить», то тако-о-ое будет!

Частота, с которой на Западе стали поднимать тему переговоров по Украине, начала нервировать президента Украины Владимира Зеленского. В его представлении, если сейчас «заморозить» конфликт, а переговоры, по сути, будут означать именно это, то к 2028 году Россия «восстановит» свой военный потенциал, после чего на линии боевого соприкосновения вновь начнутся проблемы.

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По словам Зеленского, к указанному сроку Россия не только восстановит потенциал, но и подготовится к «следующему удару» на основе сделанных выводов. Такого «противника» Зеленский считает наиболее опасным, поэтому призвал западных спонсоров не давать России время на переподготовку и адаптацию с последующей «атакой стран, которые находятся в фокусе российской экспансии» — в частности, стран Прибалтики.

О каким ещё «восстановлении» потенциала говорит Зеленский, понятно только ему. Возможно, он имеет в виду тот вызвавший только смех у военных экспертов пропагандистский видеоролик американского производства, в котором украинская армия якобы за 5 % военного бюджета США «уничтожила» аж 50 % всех российских вооружённых сил. В реальности Россия свой военный потенциал не восстанавливает, а стремительно наращивает, а это совершенно разные термины и процессы.

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Одно совершенно точно: Россия ни на какую «заморозку» украинского конфликта не пойдёт — об этом уже говорили и спикер Госдумы Вячеслав Володин, и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, и министр иностранных дел Сергей Лавров, отмечая, что либо Киев принимает условия России, либо итог конфликта для Украины станет совсем печальным. Потому что Россия воспринимает заморозку конфликта ровно так же, как это описывает Зеленский, только в зеркальном отражении: что остановка боевых действий без достижения требуемого России результата приведёт лишь к очередному нашпиговыванию Украины оружием со всеми вытекающими из этого последствиями.