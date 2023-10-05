Точка, считает зампред Совбеза РФ, очень простая.

Хотя формально Россия вроде бы и не отказывается от переговоров по Украине, но с каждым днём требования Москвы к их началу становятся всё жёстче и жёстче, и это видно по многочисленным заявлениям представителей российской власти самого высокого уровня. Понимая положение дел «на земле», в Москве придерживаются максимально жёсткой позиции, которую сегодня повторил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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По словам Медведева, Запад на фоне «выдыхания» от поддержки Украины проталкивает идею о переговорах на невыгодных России условиях. По сути, хочет выиграть время, чтобы и самому восстановиться, и вновь накачать Киев вооружениями. Россию такой вариант, справедливо отметил Медведев, не устраивает, поэтому условия Москвы простые: Киев и его спонсоры должны признать реалии.

«От самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась, и об этом наш президент неоднократно говорил. Вопрос в том, о чём мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая — надо признать реалии», — заявил Медведев.

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Но, как мы понимаем, признавать реалии в Киеве, Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе пока никто не собирается, а это значит, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока создавать иллюзию успеха вокруг Украины коллективному Западу станет уже невозможно. К сожалению, похоже, события всё же будут разворачиваться по этому разрушительному для Украины сценарию: нет в Киеве самостоятельных и готовых принимать тяжёлые, но необходимые для сохранения государства решения элит.